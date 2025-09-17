Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kritik toplantı öncesi fiyatlar düşüşte: Altın rekor seviyeden geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…
17.09.2025 09:39:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
17 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba..

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Spot altın, önceki seansta 3 bin 702 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak teknik göstergeler, bu seviyenin güçlü bir direnç oluşturduğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre fiyatların 3 bin 624 - 3 bin 653 dolar bandına geri çekilmesi mümkün görünüyor.

FED BEKLENTİLERİ VE PİYASA TEPKİSİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altının 3 bin 700 dolara yükselmesi, dolardaki zayıflama ve Fed’in yıl sonuna kadar ek faiz indirimlerine gideceği beklentileriyle desteklendi” dedi. Ancak bu seviyedeki kar realizasyonu, fiyatları yeniden aşağı yönlü baskıladı.

POWELL’IN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed’in bugün açıklaması beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Ancak Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar altının yönü için kritik olacak. Daha güvercin bir söylem, ons altının yeniden yükselişe geçmesine zemin hazırlayabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 889 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 214 TL
  • Cumhuriyet altını: 32 bin 726 TL
  • Ons altın: 3 bin 682 dolar
  • Yarım altın: 16 bin 438 TL
  • Tam altın: 32 bin 727 TL
  • Gremse altın: 82 bin 69 TL
