Kritik veri açıklandı altın fiyatları sert düştü: Güçlü istihdam rakamları güvenli limanı vurdu!

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı istihdam verisi, piyasaların odağına yerleşti. Tarım dışı istihdam artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranında gerileme görüldü. Veriler, Fed’in faiz politikası açısından da önem taşıyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ GERİDE BIRAKTI

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak 2026 dönemine ilişkin istihdam raporunu yayımladı. Buna göre ülkede tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin kişi arttı.

Piyasalarda bu dönemde tarım dışı istihdamın 65 bin kişi artması bekleniyordu. Aralık ayında ise artış 48 bin olarak kaydedilmişti.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ, ÜCRETLER ARTTI

ABD’de aralık ayında yüzde 4,4 olan işsizlik oranı, Bloomberg anketindeki yüzde 4,4’lük ortalama tahmine paralel şekilde ocak ayında yüzde 4,3’e geriledi.

Ortalama saatlik kazançlar ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış yönündeydi.

FED POLİTİKASI VE ALTIN FİYATLARINA ETKİ

ABD’de açıklanan istihdam artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları açısından da yakından izleniyor.

Veri öncesinde 5 bin 119 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı, istihdam rakamlarının ardından 5 bin 45 dolara geriledi.