Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

Cuma günü altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in aralık ayında faiz indirimi yapmayacağı beklentisini artırmasıyla düşüş gösterdi. Spot altın yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 4 bin 57 dolara kadar indi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 artışla 4 bin 71,90 dolar seviyesine yükseldi.
GRAM ALTINDA GERİLEME
ABD’de ons altın fiyatındaki düşüşün etkisiyle gram altın yüzde 0,4 değer kaybederek 5 bin 533 liraya indi. Altın piyasasında dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde yatırımcıların yön arayışı devam ediyor.
"PİYASA KARARSIZ"
GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
Dolar belirgin şekilde güçlendi. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine yönelik spekülasyon yoğun. Piyasa şu anda oldukça kararsız. Aralık ayının sonuna yaklaşırken birçok yatırımcının kâr realizasyonu yaptığını görüyoruz.
DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR
Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar endeksi .DXY, son bir ayın en güçlü haftasına ilerliyor. Doların değer kazanması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden oluyor.
ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİYİ AŞTI
Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken ABD Çalışma Bakanlığı raporu, eylülde tarım dışı istihdamın 119 bin arttığını ortaya koydu. Bu veri, piyasa beklentisi olan 50 binin oldukça üzerinde gerçekleşti.
FED’İN FAİZ ADIMI MERAK KONUSU
Piyasalarda Fed’in gelecek ay faiz indirme ihtimali yaklaşık yüzde 39 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde getirisi olmayan altın, yatırımcı gözünde daha cazip bir seçenek haline geliyor.
FED’DE ENFLASYON UYARISI
Fed’in ekim ayı toplantı tutanakları, faiz indiriminin enflasyonu kalıcı hale getirme riski taşıdığına işaret etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun yeniden artış sinyali verdiği bir ortamda “faiz indirimlerini öne almaktan rahatsız” olduğunu belirtti.
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM
Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 50,35 dolar seviyesine geriledi. Platin yüzde 0,4 yükselişle 1.521,41 dolara çıktı. Paladyum ise yatay seyrederek 1.377,50 dolardan işlem gördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5 bin 520 TL
- Çeyrek altın: 9 bin 312 TL
- Cumhuriyet altını: 37 bin 160 TL
- Ons altın: 4 bin 34 dolar
- Yarım altın: 18 bin 624 TL
- Tam altın: 36 bin 945 TL
- Gremse altın: 92 bin 363 TL