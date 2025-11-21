Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…
Paylaş

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

21.11.2025 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları...

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

Cuma günü altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in aralık ayında faiz indirimi yapmayacağı beklentisini artırmasıyla düşüş gösterdi. Spot altın yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 4 bin 57 dolara kadar indi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 artışla 4 bin 71,90 dolar seviyesine yükseldi.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTINDA GERİLEME

ABD’de ons altın fiyatındaki düşüşün etkisiyle gram altın yüzde 0,4 değer kaybederek 5 bin 533 liraya indi. Altın piyasasında dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde yatırımcıların yön arayışı devam ediyor.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

"PİYASA KARARSIZ"

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Dolar belirgin şekilde güçlendi. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine yönelik spekülasyon yoğun. Piyasa şu anda oldukça kararsız. Aralık ayının sonuna yaklaşırken birçok yatırımcının kâr realizasyonu yaptığını görüyoruz.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR

Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar endeksi .DXY, son bir ayın en güçlü haftasına ilerliyor. Doların değer kazanması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden oluyor.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİYİ AŞTI

Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken ABD Çalışma Bakanlığı raporu, eylülde tarım dışı istihdamın 119 bin arttığını ortaya koydu. Bu veri, piyasa beklentisi olan 50 binin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

FED’İN FAİZ ADIMI MERAK KONUSU

Piyasalarda Fed’in gelecek ay faiz indirme ihtimali yaklaşık yüzde 39 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde getirisi olmayan altın, yatırımcı gözünde daha cazip bir seçenek haline geliyor.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

FED’DE ENFLASYON UYARISI

Fed’in ekim ayı toplantı tutanakları, faiz indiriminin enflasyonu kalıcı hale getirme riski taşıdığına işaret etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun yeniden artış sinyali verdiği bir ortamda “faiz indirimlerini öne almaktan rahatsız” olduğunu belirtti.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,5şüşle 50,35 dolar seviyesine geriledi. Platin yüzde 0,4 yükselişle 1.521,41 dolara çıktı. Paladyum ise yatay seyrederek 1.377,50 dolardan işlem gördü.

Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 520 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 312 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 160 TL
  • Ons altın: 4 bin 34 dolar
Kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…
  • Yarım altın: 18 bin 624 TL
  • Tam altın: 36 bin 945 TL
  • Gremse altın: 92 bin 363 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını