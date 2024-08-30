Kriz yerel basını vurdu

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Ordu’da yayın hayatını sürdüren dokuz günlük vasıflı gazete, artan ekonomik zorluklar ve masraflar karşısında bir araya gelerek birleşme kararı aldı. 1 Eylül 2024 itibarıyla, kentte günlük yayın yapan vasıflı gazete sayısı üçe düşecek. Gazete sahipleri arasında varılan bu ortak kararla basın sektörü daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Ordu Olay, Ordu Yorum ve Yeni Haber gazeteleri yayımlanmaya devam ederken birleşme kararı kapsamında yayın hayatını sürdürecek olan gazeteler şu şekilde belirlendi: Ordu Olay, Yeni Dönem ve Ordu Afiş gazeteleriyle birleşerek, Ordu Yorum, Ordu Hayat ve Hürses gazeteleriyle birleşerek, Ordu Yeni Haber, Ordu Tribün ve Ordu Vizyon gazeteleriyle birleşerek yayınlarını sürdürecek.