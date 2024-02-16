Küçük ortaktan 'azar' yedi: 'Neyin linkinden bahsediyorsunuz?'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ı hedef aldı. Akçay'ın eski ekonomi yönetimini eleştiren açıklamalarına ateş püsküren Yönter, 'Neyin linkinden bahsediyorsunuz?' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:48
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 'oksimoron' açıklamalarıyla gündem olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ı hedef aldı.

TV100 canlı yayınına konuk olan Yönter, Akçay'ın “Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz” sözlerine tepki göstererek özetle şunları söyledi: 

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VATANDAŞIN, BİZİM LİNKLE İŞİMİZ YOK'

Merkez Bankası Başkanı ‘Yıllık enflasyon düşüyor ama aylık enflasyonda oynama yok’ dedi. Yardımcısı ‘Modeller arasında kırılganlıklar var, link koptu’ dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunu söylemeyecek, gereğini yapacak. Linkin kırıldığını bize anlatmasın. Vatandaşın, bizim linkle işimiz yok.

'EKONOMIK TETİKÇİLER ÜZERİMİZE GELDİ'

Türkiye onca ekonomik operasyona maruz kaldı, ekonomik tetikçiler üzerimize geldi. Neyin linkinden bahsediyorsunuz? ABD Başkanı Trump zamanında ‘Sizi mahvedeceğim’ dedi. Sayın başkan yardımcısı şimdi bunun neresinde link var. Hangi adımları atalım ki istediğimiz sonucu alalım?

NE OLMUŞTU?

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı enflasyon raporu sunumuna katılan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın "oksimoron" çıkışı sosyal medyada gündem olmuştu. 

Akçay açıklamalarında şunları söyledi:

“Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan sonra da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın. 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Bu normalleşme süreci aslında biriken veri ile bağların yeniden kurulması ile modellemede çalışan arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz. 36 hedefi iddialı; ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyon beklentilerini aşağı indirmekte ve düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısı ile yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz."


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