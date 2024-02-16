TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 42,04'den yüzde 42,96'ya yükseldi. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise, 40,02 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:27
TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
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Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,00 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi şubat anketinde 40,02 oldu.

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Ocak anketinde 40,64 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise şubat anketinde 41,15 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yine yüzde 45 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak anketinde yüzde 42,04 iken şubat anketinde yüzde 42,96 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken şubat anketinde yüzde 3,3 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.


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