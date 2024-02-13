Son dakika... ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentiler ise enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:33
Son dakika... ABD'de enflasyon beklentileri aştı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

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Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

EURO DOLAR PARİTESİ GERİLEDİ

Veri öncesi 1,079 olan Euro dolar paritesi verinin açıklanmasının ardından 1,071 seviyesine geriledi.  Dolar/TL 30,72 seviyesinden, Euro/TL ise 32,94'ten işlem gördü.


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