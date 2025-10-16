Küçülme bahanesiyle tasfiye: Ermaden’de işten çıkarmalar sürüyor

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) iştiraki Ermaden’e çalışan taşeron şirket Çiftay, “küçülme” gerekçesiyle işçi çıkarmaya başladı. Sivas’ın Divriği ilçesindeki işletmede 10 Ekim itibarıyla 18 işçinin işine son verildi. İşten çıkarmaların 200’ü bulabileceğini belirten işçiler, şirketin küçülme gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını, asıl amacın sendikal örgütlenmeyi engellemek olduğunu savunuyor.

SENDİKALAŞMA ENGELLENİYOR

Madencilik, enerji, inşaat ve turizm alanlarında 10’u aşkın ilde faaliyet gösteren Çiftay’da yetkili sendika bulunmuyor. Yaklaşık 800 kişinin çalıştığı Divriği’deki işletmede 250 işçi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Maden Sen’e üye. Çıkarılanlar arasında sendika temsilcisi de bulunuyor. Çıkış işlemleri sırasında jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin şirket binası önünde konuşlandırıldığı iddia edildi. Söz konusu işçilerin, geçen yılki zam döneminde şirketle pazarlık yapan ve son dönemde sendikaya yetki kazandırmak için faaliyet yürüten işçiler olduğu belirtiliyor.

İddialara göre şirket, yaklaşık bir ay önce yeni çalışanlar istihdam etti; halihazırda iş başvuru formları da değerlendirilmeye alınıyor. Sendika çevrelerine göre şirket, aralık ayında yapılacak ücret görüşmeleri öncesi örgütlenmeyi yürüten kadroyu tasfiye ederek toplu pazarlıkta karşısında güçlü bir temsil olmamasını hedefliyor.

DİSK Genel Sekreteri ve Dev Maden Sen Başkanı Tayfun Görgün şu yorumları paylaşıyor: