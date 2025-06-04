Kulis bilgisi paylaşıldı: Asgari ücretlilere hükümetten kötü haber!

Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak olası ara zamla ilgili beklentiler giderek artmıştı. Ancak geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiği bir dönemde, Ankara kulislerinden gelen bilgiler milyonlarca dar gelirliyi hayal kırıklığına uğrattı. Edinilen bilgilere göre, mevcut ekonomik tablo nedeniyle hükümetin temmuzda asgari ücrete zam yapma planı bulunmuyor.

AKP YÖNETİMİ ARA ZAMMA SICAK BAKMIYOR

Gazeteci Hilal Köylü’nün edindiği kulis bilgilerine göre, AKP yönetimi asgari ücrete ek bir artışı şu an için gündemine almadı. Bu tutumun temel gerekçesi ise ekonomik göstergelerin zorluklar içermesi. Partinin ekonomi kurmayları yıl ortasında ücretlere yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olmadığını değerlendiriyor.

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİSİ SÜRÜYOR

Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlarla alım gücü her geçen gün zayıflarken, ocak ayında yapılan ücret artışı kısa sürede etkisini yitirmişti. Temmuz ayında bir iyileştirme yapılacağı yönündeki umutlar ise gelen son bilgilerle birlikte büyük ölçüde ortadan kalktı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı için henüz zamanın gelmediğini vurgulamıştı. Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” ifadelerini kullanarak temmuz zammı beklentilerini şimdilik rafa kaldırmıştı.