Kulisler hareketlendi: Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor

Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:39

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:40

Enflasyonu ve kredi kartlarındaki harcamaları kontrol altına almak amacıyla AKP’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini kullanarak yeni bir düzenleme yapmayı planladığını SGK Başuzmanı İsa Karakaş, açıkladı.

Karakaş, “SGK, bankaların kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacak. Bu değişiklik, bireylerin gerçek gelirlerini yansıtmakta zorluk yaşamalarına neden olabilir” dedi.

Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankaların kredi kartı limitlerini belirlemede daha kapsamlı veri kullanacağını iddia etti. İsa Karakaş, hükümetin enflasyonu ve kredi kartı harcamalarını daha iyi yönetmek için SGK verilerini kullanarak yeni bir düzenleme getirmeyi planladığını ileri sürdü.

"GERÇEK GELİRLERI YANSITMAKTA ZORLUĞA NEDEN OLABİLİR"

Karakaş kendi YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “SGK, bankaların kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacak. Bu değişiklik, bireylerin gerçek gelirlerini yansıtmakta zorluk yaşamalarına neden olabilir” dedi.

Merkez Bankası’nın yeni politikaları sonrasında enflasyonda yaşanan artışta baz etkisinin rolü azaldı. TÜİK’in verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 51,97'ye düştü. Verilere göre aylık bazda enflasyon artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2024 raporuna göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında bir artış gösterdi.

Aynı dönemde bireysel kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 32,5 arttı. Genel olarak bireysel kredi veya kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 42,5 artarak 422 bin 650'den 602 bin 107'ye yükseldi.

Enflasyonda baz etkisinde düşüş olsa da aylıkta hissedilir bir düşüş görülmedi. Kredi kartlarında ise yasal takibe alınanların sayısı da dikkat çekiyor.

SGK DEVREYE GİRECEK

Karakaş, “Hükümet, kredi kartı limitlerini gerçek gelirle uyumlu hale getirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini kullanarak yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor” dedi.

Karakaş, düzenlemeye ilişkin, “Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının artışını kontrol altına almayı hedefliyor. SGK, bankaların kredi kartı limitlerini belirlemede daha fazla veri kullanacak. Bu değişiklik, bireylerin gerçek gelirlerini yansıtmakta zorluk yaşamalarına neden olabilir. Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Bu sayede, emeklilerin ve çalışanların gelirleri doğru bir şekilde değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde SGK, emekli maaşları üzerinden kredi kartı limitlerini belirleyecek’ iddiasında bulunan Karakaş, “Bu durum, bireylerin limitlerinin daha gerçekçi ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak. İşverenlerin, çalışanların gerçek maaşlarını SGK'ya bildirmemesi durumunda sorunlar ortaya çıkabilir. Çalışanlar, işverenleri ile bu konuda daha fazla baskı yapacaklar” şeklinde konuştu.