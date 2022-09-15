Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 75 milyar TL'yi aştı

15 Eylül 2022 Perşembe, 21:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos ayı bütçe verilerini yayımladı. Dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü bu dönemde 15 milyar TL olarak 6 aylık maliyeti 75,6 milyar TL'ye çıkardı.

Bakanlık verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 3,6 milyar TL fazla verdi ve faiz dışı denge ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleriyse 9 Eylül haftasında 14,09 milyar seviyesinde gerçekleşti.