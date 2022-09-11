Hazine Bakanlığı'ndan yeni ihale

11 Eylül 2022 Pazar, 15:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İhalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.