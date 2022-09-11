Hazine Bakanlığı'ndan yeni ihale
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İhalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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