2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi, Mayıs ayına ilerlerken gündeme geldi. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 SSK, Bağkur, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, mevcut uygulama doğrultusunda Kurban Bayramı döneminde de aynı tutarda devam etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, ikinci bayram öncesinde de emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacağı tahmin ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Bu doğrultuda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin resmi tatil başlamadan ve hafta sonuna sarkmadan önce, en geç 22 Mayıs’a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kesin ödeme tarihleri ise her yıl olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak resmi takvimle netlik kazanacak.