Kurdaki düşüşten etkilenmişti: Altın fiyatlarında son durum (28 Haziran 2022)

28 Haziran 2022 Salı, 10:31

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 azalışla 970 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0.6 üzerinde 976.2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.605 lira, Cumhuriyet altını da 6.520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.3 üzerinde 1.827.3 dolardan işlem görüyor.

"FİYATLAMALAR ZORLAŞTI"

Analistler, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.