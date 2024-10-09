Küresel ekonomi tehlikede: Jeopolitik çatışmalar 14,5 trilyon dolar kayıpla sonuçlanabilir

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:49

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:49

Londra merkezli sigorta ve reasürans şirketi Lloyd's of London küresel ekonominin olası jeopolitik çatışmalar nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde 14,5 trilyon dolarlık bir kayıpla karşılaşabileceğini bildirdi.

Bu tahmin çeşitli sektörlerdeki potansiyel ekonomik verilerin yanı sıra artan jeopolitik gerilimlerin yarattığı önemli riskleri vurguluyor.

Lloyd's'tan yapılan açıklamada "Dünya ithalat ve ihracatının yüzde 80'inden fazlası, yani yaklaşık 11 milyar ton mal deniz yoluyla taşınıyor. Bu nedenle jeopolitik bir çatışmanın büyük ticaret yollarını kapatması sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli kaynaklara yönelik en büyük tehditlerden biridir" ifadesine yer verildi.

SON DÖNEMDEKİ RİSKLER

2021 yılında bir geminin kanalda kontrolünü kaybetmesi, Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini tamamen durdurmuştu. Bu durum dünya ticaretinin günlük 10-15 milyar dolar zarar etmesine yol açmıştı.

2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı sonucu artan enerji ve gıda emtia fiyatları, dünya genelinde pandemi sonrası enflasyonist bir dönemi tetiklerken, büyük merkez bankalarının faiz artırımları küresel maliyetleri de yükseltmişti.

ORTADOĞU’DAKİ ETKİLER

Ekim 2023’te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de "İsrail'le bağlantılı" olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere saldırmaya başladı. Bu saldırılar, denizcilik şirketlerinin seferlerini askıya alma veya rotalarını değiştirme kararı almasına neden oldu. Halen devam eden bu saldırılar, küresel ticareti olumsuz etkiliyor.

Bu gelişmeler, maliyetleri artırarak enflasyon risklerini artırırken, navlun fiyatlarını da yükseltti. Süveyş Kanalı'nın 2022 yılında elde ettiği 9,4 milyar dolarlık gelir, 2023-24 mali yılında 7,2 milyar dolara geriledi.