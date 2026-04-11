Küresel finansın rotası Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevrildi!

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, kurumların guvernörler kurulları arasında yapılan oylama neticelendi. Ekim 2029'da düzenlenecek toplantıların adresi resmen Abu Dabi oldu.

Bu karar, BAE için tarihi bir öneme sahip. Zira bölge, en son 2003 yılında Dubai ev sahipliğinde bu denli geniş kapsamlı bir finans zirvesini ağırlamıştı.

ZİRVE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bu toplantılar sadece birer bürokratik buluşma değil; aksine dünya ekonomisinin "check-up" merkezi konumunda. Zirve süresince;

Küresel finansal istikrar politikaları belirleniyor,

İstihdam yaratma stratejileri tartışılıyor,

Yoksullukla mücadele için yeni fonlar ve kalkınma modelleri masaya yatırılıyor.

Paydaşlar arasında sadece bakanlar değil, sivil toplum kuruluşlarından akademi dünyasına kadar geniş bir yelpazede "küresel akıl" yer alıyor.

GELENEKSEL ROTA: İKİ YIL WASHİNGTON, BİR YIL DÜNYA

IMF ve Dünya Bankası'nın yerleşik bir toplantı geleneği bulunuyor. Toplantılar art arda iki yıl boyunca kurumların Washington’daki genel merkezlerinde yapılırken, her üç yılda bir üye ülkelerden birinin ev sahipliğine bırakılıyor.

Gelecek Durak Bangkok: İçinde bulunduğumuz 2026 yılının yıllık toplantıları, önümüzdeki ekim ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Abu Dabi ev sahipliğinin resmi imza töreni de Bangkok'taki bu buluşmada dünya kamuoyuna duyurulacak.