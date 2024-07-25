Küresel internet krizinin sebebi belli oldu

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kalite kontrol aracındaki bir hatanın küresel yazılım sorununa neden olan güncellemenin yayınlanmasına yol açtığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:35
Küresel internet krizinin sebebi belli oldu
Abone Ol google-news

CrowdStrike'tan yapılan açıklamada, küresel yazılım sorununa neden olan hataya ilişkin bilgi verildi.

Güncellemeleri hatalara karşı kontrol etmek amacıyla kullanılan kalite kontrol aracındaki bir hatanın kusurlu güncellemenin yayınlanmasına neden olduğunun aktarıldığı açıklamada, "İçerik doğrulayıcıdaki bir hata nedeniyle iki şablon örneğinden biri, sorunlu içerik verileri içermesine rağmen doğrulamayı geçti." ifadeleri kullanıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

İFADE VERMEYE ÇAĞIRILDI

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

CrowdStrike Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, sorun nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür dilemişti.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi ise dün CrowdStrike CEO'su Kurtz'u kongrede ifade vermeye çağırmıştı.


crowdstrike haberleri microsoft haberleri ABD Temsilciler Meclisi haberleri

İlgili Haberler

CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü

CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı
CrowdStrike krizinin dünyaya faturasının milyarlarca doları bulacağı belirtiliyor

CrowdStrike krizinin dünyaya faturasının milyarlarca doları bulacağı belirtiliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler