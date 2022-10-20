Küresel karbon emisyonları 33,8 milyar tona ulaşacak
Dünya çapında fosil yakıtlardan kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışın bu yıl geçen yıla göre 300 milyon tonla yüzde 1'in altında kalacağı öngörülüyor.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) analizine göre, geçen yıl dünya ekonomisinin covid-19 salgınında hızla toparlanmasıyla fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonları 2 milyar ton artış göstermişti.
Bu yıl ise enerji krizi nedeniyle kömüre talep artmasına rağmen karbon emisyonlarının yaklaşık 300 milyon ton yükseleceği ve bu artışın geçen yıla göre yüzde 1'in altında kalacağı hesaplanıyor.
Küresel karbon emisyonlarının bu artışla toplamda 33,8 milyar tona ulaşması bekleniyor.
Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışın bu yıl 700 teravatsaatle en yüksek seviyesine ulaşması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması karbon emisyonlarında daha büyük artışı engelleyen faktörler olarak öne çıkıyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki ilerleme ve elektrikli araçlardaki yaygınlaşma olmasaydı bu yıl karbon emisyonlarındaki artışın 1 milyar tona ulaşabileceği hesaplanıyordu. Bu durumda, temiz enerji teknolojileri 600 milyon tondan fazla karbon emisyonu artışını önlemiş oldu.
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