Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:25

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:27

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, politika faizlerinin nihai seviyelerine ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.

BEKLENTİLER ARTTI

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrası 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,50'nin altını test ederken, haftanın ilk işlem günüde yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YAVAŞLADI

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 51,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti. S&P Global'in açıkladığı ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi.

Fed yetkilileri söz konusu verilerin ardından açıklamalarda bulunurken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasının daha iyi bir dengede olduğuna dikkati çekerek, Fed'in faiz oranında zirveye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini aktardı.

Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari de tahvil getirilerini neyin yönlendirdiği konusunda çok fazla belirsizlik bulunduğunu, iş gücü piyasasının yavaşlamasının da olumlu olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünüm dikkate alındığında Fed'in politikasının muhtemelen doğru yerde olduğunu ifade ederek, enflasyonda yavaş ve istikrarlı bir ilerleme beklediğini anlattı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

EMTİA FİYATLARI KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan, bilanço sezonunun devam ettiğini hatırlatan analistler, emtia fiyatlarının yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Buna göre, altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.983 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 85,1 dolara, bakırın libresi de yüzde 0,8 yükselişle 3,69 dolara çıktı.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, hafta boyunca yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bölgede son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun gerilediğine işaret ettiğini, bu durumun Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) "şahin" politikalarında sona gelindiği şeklinde yorumlandığını ifade etti.

Bölgede politika faizlerinin bir süre bu seviyelerde kalmasının enflasyonu baskılamayı sürdürmesinin beklendiğini aktaran analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,69 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

ABD'de cuma günü kaydedilen pozitif seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesi Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkiliyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugünkü açıklamalarında, Banka'nın normalleşmeye ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını aktararak, "güvercin" tutumunu sürdürdü. Buna karşın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma ihtimallerinin gittikçe arttığını aktaran Ueda, ancak bu durum için hala beklemeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Çin'de gayrimenkul şirketlerine ilişkin endişeler devam etse de birkaç şirkete yönelik haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Güney Kore'nin, pay piyasalarında açığa satışı Haziran 2024'e kadar kaldırması Güney Kore piyasalarını destekledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.