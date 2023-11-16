Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:35

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir yıllık aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen görüşmesinin ardından piyasalarda oynaklık arttı.

Çin'de ev fiyatlarındaki düşüşün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin olumsuz sinyallerin devam ettiğini göstermesi pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

MORTGAGE BAŞVURULARI ARTIŞ KAYDETTİ

Ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 7,61 ile eylül sonundan bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam ederken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, kasımda 9,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.

BIDEN'IN İMZASINA SUNULACAK

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren son ekonomik verilerin "cesaret verici" olduğunu vurguladı.

Fed'in faiz artırım döngüsünün erken sona ermesi konusunda uyaran Daly, bankanın para politikasında sıkılaştırmanın bittiğini söylediği ancak ardından aniden rotayı tersine çevirmek zorunda kaldığı bir "durdur-başlat" durumundan endişe duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onaylarken, tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ayrıca, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi.

ALTIN VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Söz konusu gelişmelerin ardından, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,5 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.963 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren hükümet raporunun ardından düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 80,5 dolarda seyrediyor.

Bununla birlikte ABD'de devam eden bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların da artabileceği ifade edilirken, dün beklentileri üzerinde finansal sonuçlar bildiren ABD'li perakende devlerinden Target'ın hisselerinin yaklaşık yüzde 18 artması dikkati çekti. Bugün ise ülkedeki bir diğer perakende devi Wallmart'ın şirket finanasal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün, İngiltere'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında kalırken, bu durum İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz artış döngüsünde sona gelmiş olduğuna ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Yüksek faizlerin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla ekonomik büyümeye ilişkin görünüm zayıflarken Avrupa Birliği Komisyonu dün açıkladığı raporunda, Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma nedeniyle yüzde 0,6'ya indirdi.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,62 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,42 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin ardından Asya piyasalarında oynaklık artarken, Çin'de ev fiyatlarının 2015'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetmesi ülke ekonomisine dair olumsuzlukların devam ettiğine işaret etmesi bölge genelinde risk iştahının azalmasına neden oldu.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, ihracatında ekimde yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentileri aşarken, ithalatında aynı dönemde yüzde 12,5 azalış kaydetti.

Öte yandan, bugün Alibaba Group Holding'in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması öngörülüyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 1,5 azalırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.