Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:43

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, üretici fiyatlarının kasımda gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha fazla yükseldiğini, hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair umut verdiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise çarşamba günü rekor seviyeye yükselen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 1,6 geriledi.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazanmıştı.

Adobe'nin hisseleri de şirketin gelecek yıla dair gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 13,7 düştü.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın dünkü açılış zilini çaldı.

Açılış zilini çalmadan önce konuşan Trump, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağı da dahil olmak üzere daha önce duyurduğu politikalarından bahsetti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,33 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste 6. güne taşımasının ardından şu sıralarda 107,1'den güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 azalışla 2 bin 680 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 687 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün dalgalı bir seyir izleyerek önceki kapanışına paralel 73,3 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde de yüzde 0,2 düşüşle 73,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,54, Nasdaq endeksi yüzde 0,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın son faiz kararı sonrasında Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıktı.

ECB dün yaptığı para politikası toplantısının ardından piyasa beklentileri doğrultusunda yılın dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,25’ten yüzde 3’e indirdiği belirtildi.

Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’a indirdi.

Karar metninde dezanflasyonist sürecin yolunda ilerlediği belirtilerek, banka uzmanlarının eylüle kıyasla daha yavaş bir ekonomik toparlanma bekledikleri belirtildi.

Metinde Bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, ECB'nin manşet enflasyon tahmini 2024 için ortalama yüzde 2,5’ten yüzde 2,4'e indirildi. Gelecek yıl için yüzde 2,2’den yüzde 2,1’e düşürülürken, 2026 için yüzde 1,9 olarak korundu.

Euro Bölgesi'nde büyüme tahmini ise 2024'te yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye 2025'te yüzde 1,3’den yüzde 1,1’e indirildi. 2026'da yüzde 1,4 ile bankanın eylül projeksiyonlarından biraz daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, para politikası kararı sonrası yaptığı açıklamada Avro Bölgesi’nde ekonominin imalat sektörünün daralması ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle “ivme kaybettiğini” belirterek, “Küresel ticarette daha fazla sürtüşme riski, ihracatı azaltarak ve küresel ekonomiyi zayıflatarak Avro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı oluşturabilir.” dedi.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanması beklenen teşvik adımlarının detayları hakkında belirsizliklerin sürmesi risk iştahını baskılıyor.

Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı'nın dün sona erdiği bildirildi.

Ülkede kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Partinin Merkez Komitesinin her yıl aralıkta düzenlediği basına kapalı toplantı, ekonomik politikaların şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine ve ekonomide halen çok sayıda zorluk ve sınamalar olmasına karşın Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi.

2025'te tüketimin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların yürütüleceği ve yatırımların kamu harcamalarıyla artırılacağı vurgulanan açıklamada, Çin'in gelecek yılda istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiği kaydedildi.

Analistler, toplantıdan olumlu mesajlar gelmesine karşın yatırımcılar tarafından yakından takip edilen teşvik söylemlerine yönelik detay eksikliğinin pay piyasalarındaki satış baskısını desteklediğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 2,8 yükselmesine karşın tahminleri karşılayamadı. Ülkede ekim ayına ilişkin kapasite kullanım oranı da yüzde 2,6 artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa paralel 10.058,63 puandan tamamladı.

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8925'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,9430 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi