Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 08:43

Küresel piyasalar, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle yeni haftaya negatif başlarken, hafta boyunca yoğun haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dünya genelinde resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ederken, enflasyonun da bir süre daha hedeflenen seviyelerin üzerinde kalacağına yönelik beklentiler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

FED'DEN BELİRSİZ ADIMLAR

ABD'de konut sektöründeki yavaşlama daha belirgin hale gelse de, ekonominin diğer alanlarında görülen iyimser durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Hafta sonu açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Eğer ekonomi beklediğim şekilde performans göstermeye devam ederse, 75 ila 100 baz puan arasında ilave faiz artırımının yeterli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, attıkları adımların sonuçlarını görmeye başladıklarını ancak enflasyonla mücadelede uzun bir yolları olduğunu belirterek, aralık toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı da dahil olmak üzere bütün seçeneklere açık olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artırırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor.

Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,3 düşüşle 86,4 dolardan, bakırın libresi ise yüzde 1,6 azalışla 3,63 dolardan başladı.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte, Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

ECB'DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Avrupa'da enflasyon, para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarında Çin'de işlerin düzelmemesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da risk algısını artırıyor.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtirken, aralık toplantısında bankanın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ECB'nin şahin tutumuyla ay başında önemli oranda değer kazanan avro/dolar paritesi ise Fed'in para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya düşüşle başladı ve şu sıralarda 1,0280 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Asya'da Çin'in artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları ve devam eden "sıfır Covid-19" politikasının pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğu görülüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bu sabah aldığı kararlarda, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Analistler, 1 yıllık kredi faiz oranlarının tüketici kredileri, 5 yıllık kredi faiz oranlarının ise genellikle konut kredileri üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dolar karşısında tarihi düşük seviyeye inen yuan ve ekonomik aktivitedeki zayıflık nedeniyle PBoC'nin politika alanının daraldığını aktaran analistler, bankanın gelecek ay bu iki faiz oranında indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 geriledi.

YURT İÇİNDE BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yurt içinde, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,43 yükselerek 4.526,73 puana çıktı. Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 18,62'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.