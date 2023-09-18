Küresel Piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:30

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:30

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ederken, bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'de son dönemde açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair güçlü sinyaller verdiğini ifade ederek, Banka'nın faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden gelecek dönemde nasıl adımlar atılacağına dair ipuçları aranacağını söyledi.

SENARYOLARI DESTEKLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ülkede açıklanan verilerin, tüketici talebinin ılımlı ve enflasyon endişelerini tetikleyecek kadar yüksek olmadığının sinyalini verdiğini aktaran analistler, bu durumun "yumuşak iniş" senaryolarını desteklediğine dikkati çekti.

Analistler, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonunun, beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikasının üyesi olan ve General Motors, Ford ve Stellantis'in fabrikalarında çalışan yaklaşık 13 bin işçi, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, hep birlikte greve gitme kararı aldı.

EKONOMİSTLER ENDİŞE DUYUYOR

Çalışanlar, geçen hafta sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Analistler, otomobil işçilerinin grevinin uzun sürmesi halinde ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" açıklamalarıyla alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

25 BAZ PUAN ARTIŞA GİDİLDİ

Geçen hafta ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, "5 çeyrektir çok yavaş bir büyüme içerisindeyiz. Projeksiyonlarımıza bakınca artık sona yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını belirterek, enflasyona dair gelişmelerin Banka'nın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Para piyasalarında, BoE'nin politika faizini yüzde 84 ihtimalle 25 baz puan artıracağının fiyatlandığını aktaran analistler, Banka'nın 2021 sonundan bu yana faiz artırımlarına hiç ara vermediğini de hatırlattı.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Asya piyasaları yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgede gözler, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam edeceğinin beklendiğine işaret ederek, söz konusu adımların devam edip etmeyeceğinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bu hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını sabit bırakacağının beklendiğini aktaran analistler, BoJ'un para politikasında da değişime gitmesinin beklenmediğini söyledi.

Öte yandan, bugün Japonya'da tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,93 değer kaybıyla günü 7.961,98 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,0032'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9980 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidilerek tarih, 30 Haziran 2023'ten 31 Ağustos 2023'e alındı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.