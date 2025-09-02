Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak art arda altıncı seansta yükseldi. Zayıflayan dolar ve ABD’de bu ay içinde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altındaki hareketliliği destekledi.

ALTINDA TARİHİ ZİRVE Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 493 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 3 bin 508 dolarla rekor kırıldı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,4 artışla 3 bin 564 dolara çıktı.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE GÜVEN KAYBI Capital.com analisti Kyle Rodda, “Zayıf ekonomik görünüm ve ABD faiz indirimi beklentileri değerli metalleri destekliyor. Bir diğer faktör ise Başkan Donald Trump’ın Fed’in bağımsızlığına yönelik saldırıları nedeniyle dolar varlıklarına duyulan güvenin sarsılması” dedi.

FED KARARI BEKLENİYOR CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar 17 Eylül’deki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 90 olasılık veriyor. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamında güçlü performans sergiliyor.

DOLAR ZAYIFLIYOR, ALTIN DESTEK BULUYOR Fed’e yönelik endişeler ve faiz indirimi beklentileri, ABD dolarını baskı altında tutarak son bir ayın en düşük seviyelerine geriletti. Bu durum, altını özellikle yabancı yatırımcılar için cazip hale getirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 40,71 dolara yükseldi. Gümüş, bir önceki seansta eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Platin yüzde 1 değer kazanarak 1415,70 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1129,03 dolara geriledi.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 624 TL

4 bin 624 TL Çeyrek altın: 7 bin 565 TL

7 bin 565 TL Cumhuriyet altını: 30 bin 123 TL

30 bin 123 TL Ons altın: 3 bin 495 dolar