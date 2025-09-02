Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…
Paylaş

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

2.09.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları...

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak art arda altıncı seansta yükseldi. Zayıflayan dolar ve ABD’de bu ay içinde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altındaki hareketliliği destekledi.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 493 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 3 bin 508 dolarla rekor kırıldı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,4 artışla 3 bin 564 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE GÜVEN KAYBI

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Zayıf ekonomik görünüm ve ABD faiz indirimi beklentileri değerli metalleri destekliyor. Bir diğer faktör ise Başkan Donald Trump’ın Fed’in bağımsızlığına yönelik saldırıları nedeniyle dolar varlıklarına duyulan güvenin sarsılması” dedi.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

FED KARARI BEKLENİYOR

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar 17 Eylül’deki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 90 olasılık veriyor. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamında güçlü performans sergiliyor.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

DOLAR ZAYIFLIYOR, ALTIN DESTEK BULUYOR

Fed’e yönelik endişeler ve faiz indirimi beklentileri, ABD dolarını baskı altında tutarak son bir ayın en düşük seviyelerine geriletti. Bu durum, altını özellikle yabancı yatırımcılar için cazip hale getirdi.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 40,71 dolara yükseldi. Gümüş, bir önceki seansta eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Platin yüzde 1 değer kazanarak 1415,70 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1129,03 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 624 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 565 TL
  • Cumhuriyet altını: 30 bin 123 TL
  • Ons altın: 3 bin 495 dolar
Küresel piyasalarda tarihi yükseliş: Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 15 bin 131 TL
  • Tam altın: 29 bin 864 TL
  • Gremse altın: 74 bin 889 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #rekor #Cumhuriyet altını