Küresel piyasalarda yön arayışı: Gözler enflasyon verilerinde

Küresel pay piyasaları, Ortadoğu'daki çatışmalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizlikler ve teknoloji şirketlerinin karlılık öngörüleri gölgesinde dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Yeni haftada yatırımcıların ana odağı, başta ABD olmak üzere küresel çapta açıklanacak enflasyon verileri olacak.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

ABD'de iş gücü piyasalarının soğuma sinyalleri vermesiyle Fed'in olası faiz artışı aralık ayına ötelenirken, jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon korkularını canlı tutuyor. Para piyasalarında Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 83 ihtimalle faizi sabit bırakacağı fiyatlanırken, 10 yıllık ABD tahvil faizi haftayı yüzde 5,25'te tamamladı. Alternatif maliyeti azalan altının onsu yüzde 1,3 artışla 4.194 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,12 yükselişle 104,4 dolara çıktı. Dolar endeksi ise 102,2 seviyesine yükseldi. Wall Street haftayı pozitif kapatırken, Avrupa borsaları İngiltere hariç genel olarak negatif bir seyir izledi.

Asya piyasalarında tatil nedeniyle işlem hacimleri daralırken, Hindistan Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına giderek politika faizini yüzde 5,5'e çıkardı. Japonya'da ise beklentileri aşan ücret artışları, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) olası şahin adımlarına yönelik öngörüleri güçlendirdi.

Yurt içinde yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,03 düşüşle 12.265,98 puandan kapattı. Dolar/TL ise 49,2700 seviyesinden haftayı tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon skandalının ardından tasfiyesine karar verilen 17 fonun işlemlerinin yapıldığını ve 43 bin katılımcının paralarının belirlenen kısmının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin hazırlanan kanun teklifi de TBMM'ye sunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller gibi önemli isimler küresel ekonomiye dair kritik mesajlar verdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu forumun her yıl düzenleneceğini belirtti.

YURT İÇİNDE BEKLENEN VERİLER

Yeni haftada yurt içinde cari işlemler dengesi, bütçe dengesi, konut satış istatistikleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in Türkiye değerlendirmesi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.