Numan Kurtulmuş dövizdeki makası yorumladı: Bunun tamamıyla bir spekülasyon olduğunu ayan beyan ifade ediyorum

Yayınlanma: 26.04.2023 - 20:45

Güncelleme: 26.04.2023 - 20:45

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin dövizdeki alış-satış arasındaki makasla ilgili sorusuna “Bunların hepsi takip ediliyor. Özellikle Merkez Bankası (TCMB), kamu bankalarımız takip ediyor" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, doların 30 liraları bulacağı iddialarına yönelik ise, “Türkiye'de maalesef neredeyse saatlerini şerre göre ayarlamış olan bir takım çevreler var. 'Aman dolar bugün çıksa ne güzel olur. Şu hükümete bir zarar verir.' Ya dolar bugün çıksa hükümete zarar vermeyecek. Bir kere bunun tamamıyla bir spekülasyon olduğunu ayan beyan ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyonalite ile ifade edilemeyeceğini, bunun gerçek dışı olduğunu, böyle olmasını dileyenlerin oluşturduğu bir algıda olduğunu açıkça ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

MAKAS GİT GİDE AÇILIYOR

Alış kuru yaklaşık 19,40 olan doların satış kuru 20,50 ile 20,90 arasında değişkenlik gösteriyor.