Kuru incir ihracatı 292 milyon dolarla sezonu kapattı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:30

Güncelleme: 07.10.2024 - 10:30

Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üreticiler, tüccarlar, üniversite, kamu ve ihracatçılar olarak iş birliği içinde hareket ederek, 2023-2024 sezonunda başarıyı yakaladıklarını vurguladı. Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalıştıklarını anlatan Işık, “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliğinde kontrol sıklığının artmaması için uzun yıllardır üreticilere kerevet ve ilek torbası dağıttık. 2023-2024 sezonunda üreticilerden ürünü alan ihracatçı firmalarımızın kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımızı sürdürdük. Kuru İncir Sektör Kurulumuzda sektörün tüm tarafları toplam kaliteyi artırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.

Kuru incirde 2024-2025 sezonunun başladığını vurgulayan Işık, rekoltede 2023-2024 sezonu benzeri bir rekolte beklediklerini, kuru incir ihracatından 300 milyon dolar hedeflediklerini ifade etti.

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ KURU İNCİRDE BİRE BİR TUTTU

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir ihracatında son 10 yıllık süreçte Amerika kıtasının payının yüzde 17’den yüzde 28’e yükseldiğini, aynı dönemde kuru incir ihracatımızda Uzakdoğu ülkelerinin payının da yüzde 12’den yüzde 15’e ilerlediğini, bu başarıda TURQUALITY ve URGE projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyeti organizasyonlarının payının büyük olduğunu dile getirdi.

2023-2024 sezonunda kuru incir ihracatında lider ülkenin 59 milyon 377 bin dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri olduğunu paylaşan Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD’ye 2022-2023 sezonunda ihracatımız 43 milyon dolardı. ABD’ye ihracatta yüzde 38’lik artış hızı yakaladık. İkinci sırada 33 milyon dolarla Fransa, üçüncü sırada 32 milyon dolarla Almanya yer aldı. Kanada’ya 14,6 milyon dolarlık, İtalya’ya 13,6 milyon dolarlık, Japonya’ya 13,2 milyon dolarlık kuru incir ihracatı gerçekleştirdik. 2023-2024 sezonunda kuru incir ihraç ettiğimiz ülke sayısı 107 oldu.”



