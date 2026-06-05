Kuru soğan yine şampiyon

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düşük arz ve maliyet artışlarının mayıs ayında ürün fiyatlarını etkilediği açıkladı.

Buna göre mayıs ayında, TZOB tarafından markette izlenen 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 13’ünde fiyat düşüşü görüldü. Bir üründe değişim olmadı. Bu kapsamda markette fiyatı en fazla artan ürünler yüzde 44.7 ile kuru soğan, yüzde 32,7 ile patates, yüzde 27.3 ile limon oldu. En çok fiyat düşüşleri ise yüzde 54.3 ile sivri biber, yüzde 34.7 ile çilek, yüzde 33.5 ile marulda. Tarlada izlenen 28 ürünün de 9’unda fiyat artışı, 9’unda fiyat düşüşü oldu. 10 üründe değişim yok. En çok fiyat artışı olan ürünler yüzde 77.2 ile kuru soğan, yüzde 45.5 ile patates, yüzde 43.8 ile limon. En çok düşüş de yüzde 54.7, yüzde 50.8 ile kabak, yüzde 47.4 ile sivri biberde. Ayrıca mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 388.5 ile elmada oldu

Elmayı yüzde 278.6 farkla havuç, yüzde 215.3 farkla kabak takip etti.

H-ÜFE YÜZDE 3.23

Öte yandan TÜİK’in dün yayımladığı “Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2026” raporuna göre H-ÜFE, Mart 2026’ya (aylık) kıyasla yüzde 3.23, Aralık 2025’e (4 aylık) kıyasla yüzde 18.17, Nisan 2025’e (yıllık) kıyasla yüzde 34.62 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35.43 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 35.94’tü.