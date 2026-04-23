Kuruluş amacından saptı! ‘İşsizlik fonunun 421 milyar lirası işverene, 260 milyar lirası işçiye…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kapsamlı bir başvuru yaptı. Dinçer, hem araştırma önergesi hem de yazılı soru önergesi vererek fonun amacından uzaklaştığını savundu.

“FON KURULUŞ AMACINDAN SAPTI”

Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsiz kalan yurttaşlara güvence sağlamak için kurulduğunu hatırlattı. Ancak mevcut uygulamada önceliğin işsizlerden çok işverenlere kaydırıldığını belirterek, sistemin temel işlevini yerine getiremediğini ifade etti.

İŞVERENE AKTARILAN PAY ARTIYOR

14 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla işverenlere aktarılabilecek payın yüzde 50’ye çıkarıldığını vurgulayan Dinçer, son 10 yılda bu oranın yüzde 20’lerden yüzde 49 seviyesine yükseldiğini söyledi. Buna karşılık işsizlik ödeneğinin fon içindeki payının gerilediğini dile getirdi.

“421 MİLYAR TL İŞVERENE, 260 MİLYAR TL İŞÇİYE”

Paylaşılan verilere göre, fondan son yıllarda işverenlere toplam 421 milyar TL aktarılırken, işçilere yapılan işsizlik ödeneği 260 milyar TL’de kaldı. Sadece 2025 yılında işverenlere 97 milyar TL destek sağlanırken, işçilere ödenen miktarın 80 milyar TL olduğu belirtildi.

BAŞVURANLARIN YARISI ÖDENEK ALAMIYOR

Dinçer, işsizlik ödeneğine başvuran 1 milyon 840 bin kişinin yaklaşık yarısının mevcut şartlar nedeniyle bu haktan yararlanamadığını belirtti. Ağır ve sınırlayıcı kriterlerin işsizleri sistem dışında bıraktığını söyledi.

“İŞÇİ PRİM ÖDÜYOR, İŞSİZ KALINCA KAPIDAN ÇEVRİLİYOR”

CHP’li Dinçer, sistemin adil işlemediğini savunarak şu ifadeleri kullandı: İşçi prim ödüyor, işsiz kalınca kapıdan çevriliyor. Fon büyüyor ama işçinin payı küçülüyor.”

BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ VE YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Dinçer, Vedat Işıkhan’a yazılı soru önergesi de veren Dinçer, fon kaynaklarının neden işçiye değil işverene yönlendirildiğini sordu. Ayrıca sistem dışı kalan başvuruların nedenlerini, kaynak dağılımının adil olup olmadığını ve yeni bir düzenleme planlanıp planlanmadığını gündeme taşıdı.

Talat Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, işsizlik ödeneğine erişim şartlarının kolaylaştırılmasını ve fon kaynaklarının öncelikle işsiz kalan yurttaşlar için kullanılmasını istedi. Dinçer, bu düzenlemenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.