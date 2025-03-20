Kurumlara ilk aydan yapılan ödenek artırımlarında değişikliğe gidildi: Maliye ‘pardon’ dedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında bakanlıkların da bulunduğu bazı kurumlara yılın ilk ayından verilen ilave ödeneklerle ilgili yeni adım attı. Bu kapsamda önceki gün yayımlanan “genel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu”ndaki değişiklik dikkat çekti.
Kurumların ödenek artışları kaldırıldı. Aralarında bakanlıkların da bulunduğu bazı kurumların ödeneğinde ne kadar artış olduğunu gösteren “ödenek toplamı” sütununa tabloda yer verilmedi. Tabloda sadece kurumlara TBMM’de görüşülüp kabul edilen Bütçe Yasası ile verilen “başlangıç ödenekleri” ve bu kurumların iki ayda yaptıkları harcamalar gösterildi.
Anımsanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Şubat’ta yayımladığı ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları istatistiklerinde, aralarında bakanlıkların da bulunduğu kurumların bir aylık harcama tablosuna yer vermişti.
ULAŞTIRMA VE DİYANET
Genel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosunda, bütçe başlangıç ödeneği ile ocak ayında yapılan harcamaların yanı sıra bir de kurumların “ödenek toplamlarına” yer verilmişti. Bazı kurumların TBMM’de görüşülüp kabul edilen Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneklerinin, “ödenek toplamı” adı altında artırıldığı görülmüştü.
Örneğin Cumhurbaşkanlığı’na 2025 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli ile verilen başlangıç ödeneği 16.9 milyar lirayken yeni tabloda bu 17.2 milyar lira olarak yer almıştı. Yine Milli Savunma Bakanlığı’nın ödeneği 623.8 milyar liradan 624.2 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 479.2 milyar liradan 489.6 milyar liraya, Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği 56.2 milyar liradan 56.3 milyar liraya yükseltilmişti. Ayrıca 130.1 milyar lira devasa bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı için de 32.7 milyon liralık artış sağlanmıştı.
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