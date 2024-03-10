Kütahya Porselen'den Yeşil Enerji Hamlesi: GES Projesi Başlatıldı

Kütahya Porselen, elektrik giderlerinde tasarruf ve sürdürülebilir enerji kullanımı amacıyla, fabrika çatılarına güneş enerjisi santrali kuruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:38
Kütahya Porselen'den Yeşil Enerji Hamlesi: GES Projesi Başlatıldı
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Kütahya Porselen Sanayi A.Ş., sürdürülebilirlik ve ekolojik dengeye katkı sağlama hedefiyle önemli bir adım attı. Şirket, artan elektrik maliyetlerine karşı koyabilmek ve kendi enerjisini üreterek daha yeşil bir dünyaya katkıda bulunmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına girişti.

Kütahya'da bulunan fabrikalarının çatıları üzerine toplam 50.500 m2 alan üzerine kurulacak olan santral, 5.1 MWp kurulu güce sahip olacak. Yıllık 6.690.312 kWh enerji üretimi hedefleyen bu proje ile şirket, yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %30'una denk gelen bir tasarruf sağlamayı planlamaktadır.

Bu girişim, aynı zamanda yılda 149.915 adet ağaca eş değer, 3.025.029 kg CO2 salınımının önlenmesine yol açacak. Santralde kullanılacak yüksek teknolojili inverterler, elektrik üretimi sürecini daha güvenli ve verimli kılacak. Projenin maliyeti yaklaşık 2.075.000 USD olup, şirket bu yatırımı öz kaynakları ile finanse etmeyi planlamaktadır.

Kütahya Porselen, gerçekleştirmeyi planladığı bu yatırımla, hem maliyet avantajı sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirket tarafından kamuya yapılan duyuruda, gelişmelerin zamanında paylaşılacağı belirtildi.


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