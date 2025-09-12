Kuyumculardan yatırımcılara uyarı: O altın türü artık satılmayacak!

Altın fiyatlarındaki yükseliş, sahte altın satışlarını artırırken, kuyumcuların mağduriyeti sürüyor. Adana’da kuyumcular, bu sorunun önüne geçmek için altın satışlarında radikal bir uygulama başlatacaklarını açıkladı.

ESKİ TARİHLİ ALTINLAR SATILMAYACAK

Adana Kuyumcular Odası’nın kararına göre, şehir genelindeki kuyumcularda sarrafiye grubuna ait altınlar yalnızca 2025 tarihli olarak satılacak. Halk arasında 'eski çeyrek, eski gram' olarak bilinen altınlar hâlâ alınıyor ancak tekrar satışa sunulamayacak.

Gram, çeyrek, yarım veya tam altın fark etmeksizin satın alınan eski tarihli altınlar kesilip eritmeye gönderilecek ve yerine darphane tarafından basılmış yeni altınlar satışa sunulacak.

AYIRT ETMEK ZOR

Piyasada dolaşıma sokulan sahte altınları ayırt etmekte uzmanlar bile zorlanıyor. Kuyumcular, yeni uygulamanın hem yurttaşların hem de esnafın mağduriyetini önlemek için hayata geçirildiğini vurguladı. İlk olarak Adana’da başlayan uygulamanın kısa sürede çevre illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.