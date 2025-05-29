Liste açıklandı: İl il kurban fiyatları duyuruldu!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları ve satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayramın dini ve kültürel bir değer taşımasının yanında ülke ekonomisi için de önemine dikkat çeken Bayraktar, "Kurban Bayramı’nda hayvancılık sektöründe can suyu yaşanıyor" dedi.

Bayraktar, üreticilerin satış sonrası borçlarını kapatma ve gelecek yılın planlamasını yapma imkanı bulduğunu söyledi. Ayrıca "Milyonlarca hayvan aylar öncesinden besiye alınıyor. Ancak sadece 4 gün içinde kesiliyor. Yem, veteriner, nakliye, satış yeri kiraları, kasap ücretleri, derilerin satışı gibi birçok ticari faaliyet bu kısa dönemde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki satış rakamlarına bakıldığında, bu yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin kurbanlık kesiminin öngörüldüğünü belirten Bayraktar, "Ancak satışlar geçen yıllara göre daha yavaş ilerliyor" dedi.

FİYATLAR İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bayraktar, kurbanlık fiyatları ve satış şekillerinin illere göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek, "Büyükşehirlerde kesim ücretleri hayvan fiyatına dahil edilebiliyor. Fiyatlar hayvanın türüne, ırkına ve canlı ağırlığına göre değişiyor. Büyükbaşta inek, düve, tosun; küçükbaşta koyun, koç ve keçi fiyatları farklılık arz ediyor" diye konuştu.

Ziraat Odalarından alınan verilere göre, büyükbaş hayvan fiyatlarının 80 bin ile 350 bin lira, küçükbaş fiyatlarının ise 13 bin ile 40 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Bayraktar, kilogram başına canlı ağırlık fiyatlarının büyükbaşta 250-380 lira, küçükbaşta ise 230-380 lira arasında olduğunu belirtti. Geçen yıla göre fiyatlarda büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta yüzde 25,9 oranında artış olduğunu söyledi.

Büyükşehirlerde fiyatlar konusunda da bilgi veren Bayraktar, "İstanbul Avrupa yakasında büyükbaş fiyatları 300-380 lira, Anadolu yakasında 300-350 lira arasında değişiyor. Ankara ve İzmir’de ise 280-350 lira seviyelerinde seyrediyor. Küçükbaş fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 350-380 lira, Anadolu yakasında 320-370 lira, Ankara’da 280-350 lira, İzmir’de 300-370 lira arasında" ifadelerini kullandı.





HİSSE SATIŞLARI VE FİYAT ARALIĞI

Bayraktar, hisse olarak da satışların yapıldığını belirterek, "Fiyatlar illere göre değişiyor. Hisse bedelleri 20 bin ile 45 bin lira arasında seyrediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Sakarya gibi illerde fiyatlar farklı seviyelerde" dedi.

Bazı illerde kişi başı hisse bedelleri şöyle:

İstanbul: 30 bin - 45 bin lira

30 bin - 45 bin lira Ankara: 25 bin - 40 bin lira

25 bin - 40 bin lira İzmir: 23 bin - 40 bin lira

23 bin - 40 bin lira Bursa: 28 bin - 45 bin lira

28 bin - 45 bin lira Antalya: 25 bin - 30 bin lira

25 bin - 30 bin lira Sakarya: 20 bin - 40 bin lira

20 bin - 40 bin lira Adana, Gaziantep, Samsun: 20 bin - 30 bin lira

Bayraktar, "Bayram yaklaştıkça talebe bağlı olarak bu fiyatlar değişebilir" diye ekledi.

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Fiyat artışlarının nedenleri hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Yem, işçilik, veteriner, ilaç, elektrik ve nakliye maliyetlerindeki artışlar fiyatları etkiliyor. İşletmelerde çalışan işçi ücretlerindeki yükselişin yanı sıra kuru yonca, saman, besi yemi fiyatlarında da önemli artışlar var. Elektrik, mazot ve nakliye ücretleri de fiyatlara yansıyor" şeklinde konuştu.

YURTDIŞI FİYATLAR VE SATIŞ YERLERİNDEKİ SORUNLAR

Kurban bayramında vekâletle kesim yapan dernek ve vakıfların yurtdışı fiyatlarını iç piyasadan daha düşük tutmasının bazı vatandaşları yurtdışına yönlendirdiğini ifade eden Bayraktar, "Bu durum üreticilerin satışlarını olumsuz etkiliyor. Kurban etinin yurt içinde kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok önemli" dedi.

Üreticilerin büyükşehirlerde satış yaptıkları yerlerde yüksek çadır kira ücretlerinden şikayetçi olduğunu dile getiren Bayraktar, belediyelerin bu konuda daha makul fiyat politikaları izlemesi gerektiğini, satış yerlerinde hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.