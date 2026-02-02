LPG'ye gece yarısı zammı yolda: Fiyatlar 'psikolojik sınırı' aşacak!

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisini kaybetmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sakin bir görünüm izlenirken, LPG (otogaz) kullanan sürücüler için zam kararı netleşti.

LPG’YE GECE YARISI ZAMMI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren artış yapılacak. Zam, salı gününü çarşambaya bağlayan gece geçerli olacak ve litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak.