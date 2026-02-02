Cumhuriyet Gazetesi Logo
LPG'ye gece yarısı zammı yolda: Fiyatlar 'psikolojik sınırı' aşacak!
2.02.2026 11:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Benzin ve motorin fiyatlarındaki durgunluk yerini LPG'de beklenen o habere bıraktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogaz litre fiyatlarında tabelayı değiştirecek yeni bir artış kararı alındı. Özellikle ekonomik yakıt tercihiyle bilinen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu düzenleme, büyükşehirlerdeki fiyatları kritik bir eşiğe taşıyacak. Peki, zam ne zaman pompaya yansıyacak ve depo maliyetleri il il nasıl değişecek? İşte akaryakıt istasyonlarında uygulanacak yeni tarifeye dair tüm ayrıntılar...

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisini kaybetmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sakin bir görünüm izlenirken, LPG (otogaz) kullanan sürücüler için zam kararı netleşti.

LPG’YE GECE YARISI ZAMMI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren artış yapılacak. Zam, salı gününü çarşambaya bağlayan gece geçerli olacak ve litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin: 55,27 TL
  • Motorin: 57,43 TL
  • LPG: 29,29 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 55,09 TL
  • Motorin: 57,25 TL
  • LPG: 28,69 TL
ANKARA

  • Benzin: 56,17 TL
  • Motorin: 58,51 TL
  • LPG: 29,17 TL
ZAM SONRASI İL BAZINDA BEKLENEN FİYATLAR

Yapılacak artışın ardından büyük şehirlerde LPG fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL olan litre fiyatı zamla birlikte 30,03 TL seviyesine çıkacak.

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL olan otogaz fiyatının 29,43 TL olması öngörülüyor.

Ankara: Başkentte 29,17 TL’den satılan LPG’nin litre fiyatı 29,91 TL’ye yükselecek.

İzmir: İzmir’de 29,09 TL olan litre fiyatının zam sonrası 29,83 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

