LPG'ye gece yarısı zammı yolda: Fiyatlar 'psikolojik sınırı' aşacak!

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisini kaybetmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sakin bir görünüm izlenirken, LPG (otogaz) kullanan sürücüler için zam kararı netleşti.
LPG’YE GECE YARISI ZAMMI
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren artış yapılacak. Zam, salı gününü çarşambaya bağlayan gece geçerli olacak ve litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
2 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
- Benzin: 55,27 TL
- Motorin: 57,43 TL
- LPG: 29,29 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
- Benzin: 55,09 TL
- Motorin: 57,25 TL
- LPG: 28,69 TL
ANKARA
- Benzin: 56,17 TL
- Motorin: 58,51 TL
- LPG: 29,17 TL
ZAM SONRASI İL BAZINDA BEKLENEN FİYATLAR
Yapılacak artışın ardından büyük şehirlerde LPG fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL olan litre fiyatı zamla birlikte 30,03 TL seviyesine çıkacak.
İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL olan otogaz fiyatının 29,43 TL olması öngörülüyor.
Ankara: Başkentte 29,17 TL’den satılan LPG’nin litre fiyatı 29,91 TL’ye yükselecek.
İzmir: İzmir’de 29,09 TL olan litre fiyatının zam sonrası 29,83 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.