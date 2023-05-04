Lüksemburg’da 2140, Türkiye’de 437 dolar

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:43

Türkiye’de Ocak 2023’te 457 dolar olan asgari ücret dün itibarıyla 437 dolara indi.

Oysa Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Dış İlişkiler Uzmanı Beste Tan’ın yaptığı araştırmaya göre asgari ücret Lüksemburg’ta 2 bin 140, Avustralya’da 2 bin 22, Hollanda’da 1895, İngiltere’de 1705, Almanya’da 1594, ABD’de 1550, Fransa’da 1380, İspanya’da 1925, Slovenya’da 896, Portekiz’de 690 dolar.

Öte yandan yine araştırmaya göre Türkiye’de ortalama çalışma süresi haftalık 45 saat düzeyindeyken bu İsrail’de 40.6, ABD ve Yunanistan’da 38.7, Fransa’da 35, İspanya’da 36.4, İngiltere’de 36.3, Almanya’da 34.3 ve Hollanda 29.5 saat.