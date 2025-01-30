Lumia Towers: İstanbul’un İlk blockchain tabanlı kripto merkezi Davos’ta tanıtıldı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:24

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:24

ABD merkezli girişimciler Kal ve Yanush Ali'nin liderliğindeki Lumia Vakfı ile Türkiye’de sürdürülebilir projeleriyle bilinen Sen Group’un ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bu proje, sektörde devrim niteliğinde görülüyor.

Davos’ta Blockchain ve Gayrimenkulün Buluşması

Dünya Ekonomik Forumu’nda gerçekleşen özel etkinlikte Lumia Vakfı’nın üst düzey yöneticileri Diego Grassano ve Deniz Dalkılıç, projenin blockchain tabanlı yenilikçi vizyonunu tanıttı. Sunumda, varlık tokenizasyonunun gayrimenkul sektörünü dönüştürme potansiyeli üzerinde duruldu.

Lumia Vakfı’nın kurucu ortağı Yanush Ali, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Lumia Towers yalnızca bir proje değil; Türkiye’nin ilk kripto merkezini inşa ederek gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bunu Dünya Ekonomik Forumu gibi bir platformda duyurmak bizim için büyük bir onur."

Diego Grassano ise şunları ekledi:

"Lumia Towers ile sadece yapılar inşa etmiyoruz; aynı zamanda blockchain teknolojisini kullanarak yeni bir yatırım modeli oluşturuyoruz. Bu, herkesin erişebileceği bir geleceği temsil ediyor."

Varlık Tokenizasyonuyla Demokratikleşen Yatırımlar

Lumia Towers, gayrimenkul yatırımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Geleneksel yatırımlarda büyük sermayeler gerekirken, bu projede yalnızca 1 dolarlık bir başlangıçla yatırım yapmak mümkün. Bu yenilikçi yaklaşım, dünya genelinde geniş bir yatırımcı kitlesini hedefliyor.

Uzmanlar, varlık tokenizasyonunun 2030 yılına kadar 10 trilyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşabileceğini öngörüyor. Lumia Vakfı’nın Binance ile ortaklığı ve küresel etkinliklerdeki aktif rolü, bu hedefe ulaşmak için sağlam bir temel oluşturuyor.

Türkiye’nin İnovasyonda Öne Çıkışı

Lumia Towers, sadece bir gayrimenkul projesi değil, aynı zamanda blockchain tabanlı çözümleriyle Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleriyle tasarlanan proje, Türkiye’nin küresel inovasyon alanında lider bir konuma gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projenin diğer kurucu ortağı Kal Ali, bu iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Bu proje, ileri teknolojiyi gerçek dünya çözümleriyle birleştiriyor. Türkiye, inovasyonda standartları belirleyebilecek bir potansiyele sahip ve bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

Lumia Vakfı ve Sen Group’un Misyonu

Lumia Foundation, blockchain teknolojisini kullanarak gerçek dünya varlıklarını tokenize eden ve bu varlıkları DeFi ile entegre eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Misyonu, finansal erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırmak.

Sen Group ise sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlarıyla bilinen, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir gayrimenkul geliştirme şirketi. Teknoloji odaklı projeleriyle sektörde dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.