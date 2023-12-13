Maaş 11 bin lira, kira 10 bin lira
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki gün yapılan ilk toplantısına katılan asgari ücretli dört işçi yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Asgari ücret olan 11 bin 402 TL’ye çalıştıklarını belirten işçiler buna karşın kiralarının 9-10 bin lira olduğunu belirttiler. İşçiler şunları söyledi:
- Maaşın neredeyse tamamı kiraya gidiyor, nasıl geçinelim.
- Pazara çıkamıyorum. Aldığım ücret hiçbir şeye yetmiyor.
- Tam 12 yıldır çalışıyorum, hâlâ asgari ücret alıyorum.
- Çocuklarımın istediklerini alamıyorum. Bir baba olarak bunun üzüntüsünü yaşıyorum.
Öte yandan önceki yıllarda TÜİK bekâr bir işçinin asgari geçim tutarını, ağır, orta ve hafif işler için ayrı ayrı hesaplıyordu. Ancak bu hesabı yapmayı bıraktı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Yaşanan enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. TÜİK, anayasada yer alan açık düzenlemeye rağmen, bu görevi yerine getirmekten kaçınmaktadır.”
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