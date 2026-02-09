Maaş hesaplama formülü değişiyor: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni sistem yolda!

Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Yapılan artışların ardından en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseldi.

KULİSLERDE YENİ ADIM İDDİASI Kulislerde dile getirilen iddialara göre, emeklilere yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda emeklilik sisteminin genel yapısının yeniden ele alınacağı ifade ediliyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA Hükümetin emeklilik sisteminde kapsamlı değişiklikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Emeklilik sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP arasında ortak bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

BAKANLIK BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULDU Bu çalışmalar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon oluşturulduğu bildirildi. Komisyonun, emeklilik sistemi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, en düşük emekli maaşı uygulaması ve maaşlar arasındaki gelir farklarını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.

GÜNDEM EMEKLİ MAAŞLARI Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP kaynakları, emekli maaşlarının hem parti yönetimi hem de hükümet gündeminde öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

AKP kurmayları konuya ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor

PRİM FARKLARI SORUN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR Yurttaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, düşük primle emekli olanlarla uzun süre yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının önemli bir sorun haline geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle prim ödeme gün sayısı ve prim tutarlarının esas alınarak sistemin yeniden dengelenmesi gerektiği belirtiliyor.

ORTAK ZAM UYGULAMASI TARTIŞILIYOR Emeklilik sistemine yönelik eleştirilerin başında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklı olması geliyor. Bu yılın başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında zam yapılması, zam farkını yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomim'den alınan habere göre bu farkın giderilmesi amacıyla tüm emeklileri kapsayan ortak zam uygulamasının değerlendirildiği ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir maaş yapısının oluşturulması hedefleniyor. Bu durumun en düşük emekli maaşı uygulamasına olan ihtiyacı azaltabileceği belirtiliyor.