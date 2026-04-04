Maaş zammının tamamı uçtu uçacak: Emekçi nasıl geçinsin?

Yılbaşında memur ile memur emeklisine yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı verilmişti. Buna ek olarak brüt bin lira tutarında seyyanen ödeme de yapılmıştı. Üç aylık enflasyon yüzde 10.04’e ulaştı. Memur ile memur emeklisine verilen zammın neredeyse tamamına yakını 3 ayda uçmuş oldu. Mayısta açıklanacak enflasyon verileri ile memur ile memur emeklisi için enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Ancak memur ile memur emeklileri enflasyon farkını ancak temmuz ayında alabilecek. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 11’i aşması halinde memur ile memur emeklisine enflasyon farkı ödenecek. Memurlar ise hemen ek zam istiyor.

‘DERHAL EK ZAM’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yılın ilk üç ayında gerçekleşen yüzde 10.04’lük enflasyonun, memura verilen artışın neredeyse tamamını daha başlangıç aşamasında ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Maaşların daha çalışanların eline geçmeden değer kaybettiğini, yapılan artışın çok kısa sürede etkisini yitirdiğini belirten Kahveci, “Aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyonluk geniş bir kesimin alım gücünün sürekli gerilemesi, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal denge açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” dedi. Kahveci, yapılması gerekenler hakkında da şu taleplerde bulundu:

“Memurlara derhâl ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payı ile desteklenmelidir. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmeli ve gerçekleşen enflasyon, gecikmeksizin doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır. Aksi hâlde 2026 yılı, memur ve emekliler açısından ekonomik anlamda son derece zorlayıcı ve yıpratıcı bir yıl olarak tarihe geçecektir.”

İŞÇİ VE EMEKLİNİN KAYBI BÜYÜYOR

Enflasyon, asgari ücret ve emekli aylıklarını da eritmeye devam ediyor. Prof. Dr. Aziz Çelik, işçiye, memura ve emekliye derhal ara zam yapılması gerektiğini belirterek, şu paylaşımı yaptı:

“Asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın 2 bin 819 lirası, yüzde 47’si eridi. En düşük emekli aylığına yapılan 3 bin 119 liralık artışın 2008 lirası, yüzde 64’ü eridi. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12.9’luk artışının 10 puanı, yüzde 78’i eridi. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11’lik artışın 10 puanı, yüzde 91’i eridi. Kemer sıkma ve talebi düşürme politikasına son verilip işçilerin, memurların ve emeklilerin enflasyon kayıpları derhal karşılanmalıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde çalışanları ve emeklileri korumanın en önemli yolu enflasyon kayıplarını gidermek ve ayrıca büyüme oranında iyileştirme yapmaktır. Bu nedenle nisan ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına enflasyon kayıpları ve 2025 yılı büyümesi de eklenerek derhal zam yapılmalıdır.”