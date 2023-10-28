'Maaşım düşük' diyen EYT'liler dikkat: Ücretlere yeni ayar!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 11:04

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:28

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli aylığı bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanmayan 200 bine yakın dosya bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyor.

Binlerce EYT'linin aklında ise 'acaba aylığım düşük mü bağlandı' sorusu var. Peki gerçekten emekli aylığını düşük bulan EYT'liler ne yapacak? İşte detaylar..

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun bir şekilde emeklilik dilekçeleri verilerek SGK’ye başvuru yapıldı. Burada memurdan kaynaklı, emeklilik işleri için verilen evraklar, bilgilerin yanlış olmasından kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıktı.

Bu sorunlarla birlikte bazı emeklilerimizin düşük de olsa maaşları daha az bir tutarda bağlanabildi. Eğer emeklilik aylığı düşük olan ve daha yüksek olması gerektiğini düşünen emekliler varsa SGK’ya dilekçe verebilir.

MAAŞ HESAPLAMASI YANLIŞSA BU TUTAR GERİ ÖDENİR Mİ?

Eğer düşük hesaplandığı ortaya çıkarsa eksik aldığı ay farkları mutlak suretle kendilerine iade edilir. Burada ilgilinin emeklilik dilekçesini verdiği aylık bağlama oranları, büyüme oranları ve enflasyon rakamları burada etkendir.

"MUTLAK SURETLE EMEKLİYE FARK ÖDENİR"

O yüzden emekliler daha önce emeklilik aylığı bağlanan kişi ile kendi maaşını karşılaştırırsa emekliler burada bir yanılgıya düşebilirler. Ancak emekliler SGK’ya konuyla ilgili bir dilekçe verebilirler. Eğer hesaplama yanlışsa mutlak suretle emekliye fark geri ödenir.

EYT’LİNİN HAKKI YANAR MI?

Eğer bir kişinin işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi ise ve primini tamamlamadıysa mutlak suretle hakkı devam ediyor. Kanuni bir düzenleme oldu. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi varsa yaş şartı ortadan kaldırıldı ve emekliliğin yolu açılmış oldu. Primi tamamlamayan emekliler çalışarak veya borçlanma yolu ile emekli olabilirler."