Maaşlarına iyileştirme isteyen Eti Krom AŞ işçilerine gözdağı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Elazığ Alacakaya’da faaliyet yürüten Eti Krom AŞ işçileri maaşlarında iyileştirme ve yan hak talebiyle 1 Temmuz’da eyleme çıktı. Şirkete bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süre ile aksi karar alınıncaya kadar kapatıldı, çalışanlar ise ücretsiz izne çıkarıldı.

Eti Krom işletmesinde önceki gün talepleri dinlemek için işçilerle bir araya gelen Yıldırımlar Holding’in sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçileri tehdit etti. Yıldırım’ın konuşmasında, “Yarın herkesi kapının önüne koyarım. Ben burayı sıfır yaparım, yarın da kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim” dedi.

‘SUYUMUZU BİLE KESTİLER’

Yıldırım, Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık’ı hedef göstererek “Örgütün de başı belediye başkanı. Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor?” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir işçi, “Direnişimizi kırmak için tuvaletleri kapattılar. Suyu kestiler. Bizi zor durumda bırakmak için her şeyi yapıyorlar. Şirket yetkilisi yalnızca işçilere değil Elazığ halkına hakaret etmiştir. Ali Rıza Bey’den önce özür dilemesini bekliyoruz. Daha sonra da taleplerimizin karşılanmasını” dedi.

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık ise “İşçiler maaşlarının düzeltilmesi için şubat ayından beri bekliyorlar. Biz de bu süreçte işçilerin yanındaydık” diye konuştu. Altınışık, şirket yetkililerinin kendisini de hedef aldığını hatırlatarak direnişin devam ettiğini söyledi.