Maden işletmesi için tarım arazisine beton döktüler.. 75 yaşındaki Azime Sarıdoğan: 'Zorla elimizden alıyorlar'

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:17

Türk, İngiliz, Kanadalı, Katarlı ve Yunan ortaklı Zenit Madencilik’in, Türkiye’de iki önemli altın madeni projesi var. Bu projelerden biri Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kızıltepe’de, diğeri ise Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyünde.

Zenit Madencilik, Örencik köyünde açacağı madenden her yıl 850 kilogram altın çıkarmayı planlanıyor. Madenin ruhsat alanı 21 bin 850 dönüm. İlk etapta 6 bin 680 dönümlük alanda çalışmalara başlanacağı, bu bölgede binlerce ağacın kesileceği, dinamit patlatılacağı ve siyanür kullanılacağı belirtiliyor.

Örencik köyünün Zenit’e karşı mücadelesi 2019 yılından bu yana devam ediyor. 8 Ekim 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED dosyasını onayladı ve hemen ardından 28 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle köylülerin arazilerine acele kamulaştırma kararı çıktı. Bu kararlara karşı köylüler, “ÇED olumlu” kararına itiraz ederek acele kamulaştırmanın iptali için dava açtı.

DAVA DEVAM EDERKEN AĞAÇLAR KESİLDİ

ÇED raporunda toplamda 2 bin 560 ağaç keseceğini belirten şirket, ÇED olumlu kararı ve kamulaştırma kararına ilişkin iptal davaları devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü şef ve orman ekibiyle birlikte arazisini satmayan köylünün arazisindeki ağaçları damgalamak için 30 Haziran’da ekili ve çevrili arazilere girerek 9 bin ağacı kesmek için işaretledi. Yüzlerce ağaç kesildi.

Köylüler ve çevreciler, siyanürlü altın madenin bölgeye yıkım getireceğini ve köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını belirterek madeni istemiyor. Köylüler arasında maden şirketiyle uğraşmak istemeyip arazisini satan da var. Acele kamulaştırmayla arazileri ellerinden alınan Sarıdoğan ve birkaç aile topraklarını vermemekte direniyor. Bunlardan biri de Azime Sarıdoğan.

TARIM ARAZİSİNE BETON DÖKTÜLER

Maden şirketi geçtiğimiz günlerde çalışma sahasının sınırlarını belirlemek için Örencik köyüne gelerek Azime Sarıdoğan'ın arazisine poligon taşı koymak için çukur kazarak beton döktü. Küreklerle tarladaki betonu temizlemeye çalışan Sarıdoğan Ailesi, duruma tepki gösterdi.

"ZORLA ELİMDEN ALIYORLAR"

Azime Sarıdoğan, “Benim tarlarımı zorla gelip açmışlar. Beton atmışlar. Geldik, betonu içinden çıkardık. Tarlama kimseyi koymayacağım satmayacağım. Para da almayacağım. Ölene dek satmayacağım. Zorla elimizden alıyorlar” dedi.

"ZENİT MADENCİLİK NEDEN BÖYLE YAPIYOR"

Azime Sarıdoğan'ın eşi Mehmet Sarıdoğan ise, “Tarlamı satmayacağım. Kasten benim elimden alıyorlar. Zenit madenciliğin neden böyle yaptığını, haksız olduğunu adalet arasın, bulsun" diye konuştu.

"MAHKEME DEVAM EDERKEN ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Arazisi maden sınırları içerisinde kalan Ahmet Bayşu ise, “60 hayvanım var. Beni buradan zorla çıkartmak istiyorlar. Acil kamulaştırma yaptılar. Mahkeme süreci devam ettiği sürece beni buradan çıkarmak istiyorlar. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar ben çıkmak istemiyorum" dedi.