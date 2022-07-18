TTB'den, siyanür sızıntısı nedeniyle Anagold Madencilik ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ANKA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:46

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan İliç’teki altın madenindeki siyanür sızıntısına ilişkin Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 11 Temmuz’da suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TTB siyanür Suç duyurusu Anagold Madencilik

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