TTB'den, siyanür sızıntısı nedeniyle Anagold Madencilik ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erzincan İliç’teki altın madenindeki siyanür sızıntısına ilişkin Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 11 Temmuz’da suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
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