Somalı maden işçilerinin özelleştirmeye karşı eylemi sürüyor

24 Temmuz 2022 Pazar, 15:33

Madencilerden biri, Soma’da 2014 yılındaki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi anımsatarak, bu madencilerin hayatını kaybettikleri ocağın Yeni Anadolu şirketine devredildiğini söyledi. Madenci, bu ocak zarar ettiği için şirkete yeni ocaklar verildiğini kaydederek, “Yeni Anadolu’nun zararı karşılanması anlamında kuzey ve güney Kısrakdere verildi. Kısa bir zamanda buradan alan firma, bizim üstünü açtığımız, piyasaya hazır hale getirdiğimiz kömürü 4,5 ton civarında piyasaya vermeye kalktı. Elimizde kalan kaliteli kömür yatakları bakamından bir Eynez yer üstü ocağımız var. 17 yıldır üstünü açıp da şu anda ilk altı ay içinde bile 1 milyon 400 bin ton bile kömür verdiğimiz sahamız, bir kısmı üstü açık olduğu halde bile birilerine peşkeş çekilmeye çalışıyor. Biz buna karşıyız” diye konuştu.

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