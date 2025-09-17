Mahfi Eğilmez açıkladı: Fed faiz kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı "Fed Faizi İndirirse Ne Olur?" başlıklı analizde, Federal Rezerv’in (Fed) olası faiz indiriminin küresel piyasalara ve Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendirdi.

Eğilmez, Fed’in faiz kararının doların diğer para birimleri karşısındaki değerini (dolar kuru), dolar cinsinden fiyatlanan altın ve petrol gibi stratejik emtiaların fiyatlarını ve küresel fon yatırımcılarının yönelimlerini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında alacağı karar, dolar ve emtia fiyatlarının yanı sıra fon yatırımcılarının tercihlerine yön verecek. Fed Watchers (Fed Gözlemcileri) anketlerine göre uzmanların yüzde 97’si toplantıdan 0,25 puanlık faiz indirimi çıkmasını bekliyor. Bu gerçekleşirse faiz üst sınırı yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşmüş olacak.

Eğilmez, faiz indiriminin ABD ekonomisinde kredi talebini artırarak yatırım iştahını yükselteceğini vurguladı.

FED’İN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Eğilmez yazısında, "Fed’in faiz indiriminin önündeki en önemli engel, ulaşmaya çalıştığı yüzde 2’lik enflasyon oranı hedefinden giderek uzaklaşıyor olması. Nisan ayında enflasyon oranı 12 aylık bazda yüzde 2,3 ile hedefe çok yaklaşmışken izleyen aylarda hedeften uzaklaşılmaya başlandı ve Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,9’a yükseldi" ifadelerini kullandı.

Fed, sadece fiyat istikrarından sorumlu olsaydı faizi artırması gerekirdi. Ancak büyüme ve istihdamı koruma sorumluluğu, ekonomiyi resesyona girmekten korumak için faiz indirimi yönünde hareket etmesine neden oluyor. Eğilmez, bu çerçevede Fed Gözlemcilerinin tahminlerinin doğru çıkacağını ve faiz bugün 0,25 puan düşürüleceğini belirtti.

TÜKETİM VE YATIRIM HARCAMALARI ARTABİLİR

Eğilmez'e göre faiz indirimi ile bankaların borçlanma maliyetleri düşecek, kredilere uygulanan faizler azalacak. Bunun sonucunda tüketim ve yatırım harcamaları artacak, büyüme desteklenecek. Doların değeri düşebilir, Amerikan varlıkları ucuzlayacak, ihracat artarken ithalat azalabilir. Tahvil ve mevduat gibi araçlardan borsaya yönelim artacak ve konut talebi canlanacak. Tüm bunlar enflasyonda yükselişin altyapısını oluşturabilir.

TÜRKİYE PİYASALARINA OLASI ETKİLER

Eğilmez’e göre, Fed’in 0,25 puanlık indirimi Türkiye’de kısa vadede sınırlı etki yaratabilir. Ancak faiz indirimlerinin devam etmesi halinde Türk Lirası değer kazanabilir, carry trade yoluyla sıcak para girişi artabilir ve kur gerileyebilir. Dış borç maliyetleri düşebilir, TCMB’nin faiz indirimi hızlanabilir, borsa ve yatırımlar olumlu etkilenebilir. Büyüme tahminlerinin de üstüne çıkma ihtimali bulunuyor.

Eğilmez, "Fed, faizi düşürerek enflasyon hedefini büyüme ve istihdamı koruyabilmek uğruna feda etmektedir (trade off.) Diğer ekonomiler böyle bir seçimi yapmasa bile ABD’nin dünya ekonomisindeki ağırlığı tüm piyasaları etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.