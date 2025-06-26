Mahfi Eğilmez'den çarpıcı gelir eşitsizliği tespiti: Bir taraf Avrupa bir taraf Bangladeş gibi yaşıyor

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, katıldığı bir programda Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GELİR DAĞILIMINDA UÇURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Eğilmez, gelir dağılımındaki derin uçuruma vurgu yaparak, toplumun neredeyse iki farklı ülke gibi yaşadığını ifade etti.

2024 yılı verilerine göre Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) yaklaşık 1,3 trilyon dolar civarında. Eğilmez, bu gelirin yarısının yalnızca 20 milyon kişi arasında paylaşıldığını belirtti.

“Bu, 600-650 milyar doların bu kişiler arasında bölündüğü anlamına geliyor. Kalan 80 milyon ise diğer yarısını paylaşıyor” dedi.

45 MİLYON İNSAN GEÇİMİNİ ZOR SAĞLIYOR

Eğilmez, 80 milyonluk nüfusun içinde yaklaşık 10 milyon kişinin üst gelir grubuna yakın olduğunu ifade ederek, “Kabaca 30 milyon kişi, toplam GSYH’nin neredeyse beşte üçünü alıyor. Bu insanlar nispeten iyi şartlarda yaşıyor. Biz de sadece bu grubu görünce tüm toplumun iyi yaşadığını sanıyoruz” dedi.

Toplumun yaklaşık 10-15 milyonluk kesiminin ise hayatını idare edebilecek düzeyde yaşadığını kaydeden Eğilmez, “Geriye kalan 40-45 milyon insan geçimini zor sağlıyor” ifadelerini kullandı.

'BİRİ BALKANLAR DİĞERİ BANGLADEŞ'

Türkiye’de gelir uçurumunun giderek derinleştiğine dikkat çeken Eğilmez, “İki ayrı toplummuş gibi yaşıyoruz. Bir ekip, Balkanlar veya Avrupa'nın daha düşük gelirli ülkeleri seviyesinde yaşıyor. Bir de Bangladeş gibi yaşayanlar var” diyerek gelir adaletsizliğinin geldiği noktayı özetledi.