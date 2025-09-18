Mahfi Eğilmez'den kritik karar sonrası altın uyarısı: 'Yeni ve beklenmedik gelişmelerle...'

Fed’in faiz indirimi sonrası altının yükseleceği beklentisi gerçekleşmedi. Yaşanan beklenmedik düşüş, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Eski Hazine Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, fiyatlardaki düşüşün arkasında iki kritik sebep olduğunu belirtti.

Eğilmez, altının ters köşe hareketini kâr realizasyonu ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi olarak yorumladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalde faiz indirimi sonrası altın fiyatının artması beklendiğini ancak gerçekleşenin farklı olduğunu belirtti.

Eğilmez’in değerlendirmesi şöyle:

Fed’in faiz indireceği beklentisi uzun süredir vardı ve altın talebi ile fiyatları bu beklentiyle olması gerekenden fazla yükselmişti. Faizler indirilince bazı yatırımcılar kâr realizasyonu yaparak altın sattı ve fiyat düştü.

Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara yöneldi; bu da altın fiyatının düşmesine yol açtı.

ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Küresel risklerin artma olasılığına dikkat çeken Eğilmez, “Yeni ve beklenmedik gelişmelerle altın yeniden yükselişe geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Eğilmez, paylaşımında ayrıca, Donald Trump, Putin ve Netanyahu’nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişte olduğu bir dünyada yeni risklerin ortaya çıkabileceğini belirterek altın fiyatının kısa süre içinde tekrar yükselebileceğini ifade etti.