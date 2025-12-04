Mahfi Eğilmez hesapladı: Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı?

2026’ya yaklaşırken gündemde yeniden asgari ücret var. Gözler, 12 Aralık’ta yapılacak ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrilirken, ekonomistler ve kurumlar yıl için beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blogunda asgari ücrete ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı.

Eğilmez, tarafların asgari ücret belirlenirken farklı öncelikleri öne çıkardığını belirtti. Çalışan kesimin açlık ve yoksulluk sınırlarını, işverenlerin üretim maliyetlerini, hükümetin ise bütçe imkânlarını dikkate aldığını ifade etti.

EĞİLMEZ’DEN 2026 İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI

Eğilmez, hesabını yaparken 2025 enflasyonunu ve 2026 yılı tahminlerini baz aldı. Gösterge olarak aldığı veriler şöyle:

''2025 yılı asgari ücreti yıl boyunca değişmeyerek 22 bin 104 lira oldu.

2025 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, asgari ücrette 6 bin 631 liralık satın alma gücü (SAG) kaybı anlamına geliyor.

2026 için Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon tahmini yüzde 16.

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerine göre açlık sınırı 29 bin 287 lira, yoksulluk sınırı 97 bin 159 lira.''

Eğilmez, önce mevcut ücretin yüzde 30 artırılarak satın alma gücü kaybının telafi edilmesi gerektiğini, ardından bu tutarın 2026’da beklenen yüzde 16’lık enflasyon oranı kadar yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Bu hesaplamayla 22 bin 104 liralık asgari ücretin önce 28 bin 735 liraya, ardından 2026 için en az 33 bin 333 liraya çıkması gerektiğini ifade etti.

Eğilmez, enflasyonun yüzde 16’yı aşması hâlinde yeni artışların da hemen gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca iki çalışanın toplam gelirinin bile 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını (97 bin 157 TL) aşmadığını vurguladı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞMALI”

Eğilmez, değerlendirmesinde emekli maaşlarına da dikkat çekerek, en düşük emekli aylığının 16 bin 811 lira olduğunu ve bunun açlık sınırının yarısı düzeyinde kaldığını belirterek “Bu maaşların da yeniden düzenlenmesi ve asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerekiyor” dedi.

“ÜCRET YELPAZESİ BOZULMAMALI”

Asgari ücret artışının yalnızca asgari ücretlileri değil tüm çalışanları ilgilendirdiğini vurgulayan Eğilmez, ücret dengesinin bozulmaması için asgari ücret üzerindeki maaşlara da aynı oranda zam yapılması gerektiğini söyledi.

Eğilmez yazısını şu ifadelerle tamamladı: