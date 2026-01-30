Mahfi Eğilmez TÜİK verilerinin ötesini işaret etti: İşsizlikte düşüş değil umutsuzluk var!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Aralık 2025 işsizlik verilerini değerlendirerek açıklanan düşüşün ardındaki tabloya dikkat çekti. Eğilmez, 2005’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtilen işsizlik oranının, istihdam artışından değil işgücündeki daralmadan kaynaklandığını vurguladı. “İşsizlik Gerçekten Düşüyor mu?” başlıklı analizinde, manşet rakamların ötesine bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Mahfi Eğilmez, TÜİK’in 2025 yıl sonu işsizlik oranını açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan şaşkınlığa işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

TÜİK, 2025 yılsonu işsizlik oranını yüzde 7,7 olarak açıkladığında kamuoyunda doğal olarak bir şaşkınlık oluştu. Çünkü daha bir ay önce, Kasım verilerinde işsizlik oranı yüzde 8,6 idi.

Ne oldu da işsizlik bir ayda böylesine sert bir düşüş gösterdi?

Bu sorunun yanıtını bulmak için manşetlere değil, rakamların arkasına bakmak gerekiyor.