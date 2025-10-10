Mahfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Altın, döviz, kripto...

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, yatırımcılar için son 10 yılın en çok kazandıran yatırım araçlarını analiz etti. Eğilmez, yatırım stratejilerinde risk ve getiri dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

SON 10 YILIN GETİRİLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Blog sayfasında “Yatırım Araçlarının Son 10 Yıldaki Getirileri Üzerine Bir Karşılaştırma” başlıklı yazısını yayımlayan Eğilmez, “Risk ve getiri dengesini sağlayacak bir yatırım sepeti oluşturmanın en iyi yol olduğu açık” dedi.

Eğilmez, son yıllarda özellikle altın, gümüş ve kripto paralarda görülen yükselişlerin yatırımcıları portföylerini sık sık gözden geçirmeye yönelttiğini belirtti. Analizde BIST 100 endeksi, dolar, Euro, gram altın, mevduat faizi ve Bitcoin’in 2015’ten bugüne performansı incelendi.

BİTCOİN AÇIK ARA İLK SIRADA

Verilere göre, Bitcoin yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan yatırım aracı oldu. Onu altın izlerken, borsa, dolar ve Euro benzer getiriler sundu.

Eğilmez, BIST 100’ün bir endeks olduğunu hatırlatarak “Burada endeksi endekslemiş oluyoruz” ifadesini kullandı. Bazı hisselerin endeksin çok üzerinde, bazılarının ise altında değer kazandığını belirten ekonomist, bu nedenle hisse bazında ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

ALTIN VE DOLAR YATIRIMCISI KAZANDI

Eğilmez, dolar ve Euro’nun kendi para birimleri bazında ciddi değer kazandığını vurguladı. Gram altının ise hem altının küresel değer artışı hem de dolar kurundaki yükseliş nedeniyle Türk yatırımcıya avantaj sağladığını ifade etti.

“Türk altın yatırımcısı Amerikalı yatırımcıdan daha fazla kazanç sağlayabiliyor” diyen Eğilmez, bunun nedenini iki yönlü kazanç potansiyeline bağladı: Altın ve dövizdeki değer artışının birbirini desteklemesi.

'KRİPTO PARALAR PORTFÖYDE YER BULMALI'

Eğilmez, “Bitcoin, dolar cinsinden her türlü rekoru kırmış bulunuyor. O nedenle portföylerde yer verilmesi gereken bir araç” dedi. Gümüşü de yakından izlediğini belirterek, yükseliş potansiyeli taşıdığını ifade etti.

RİSKLİ DÜNYADA GÜVENLİ LİMANLAR

Küresel risklerin arttığına dikkat çeken Eğilmez, “Trump, Putin, Netanyahu ve diğer birçok ülkede kimseyi dinlemeden hareket etmeye yönelmiş liderlerin olduğu bir dünya riskli bir dünyadır” ifadesini kullandı.

Eğilmez’e göre bu dönemde portföylerde hisse senedi, döviz, mevduat ve kripto para kadar altın ve gümüş gibi değerli metaller de bulundurmak büyük önem taşıyor.

'HER YATIRIMCI KENDİ DENGESİNİ KURMALI'

Eğilmez, yatırım stratejilerinde kişisel risk-getiri dengesinin belirleyici olduğunu vurguladı. “Hangi yatırım aracının portföylerde hangi oranlarda tutulacağı konusunda kişinin risk – getiri dengesi yaklaşımına göre kendi kararını oluşturması gerektiğini dolayısıyla herkese uyacak bir portföy oluşturmanın anlamlı olmadığını vurgulayalım” ifadelerini kullandı.